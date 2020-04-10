شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعلن خفض سعر بنزين 95 إلى 1.47 ريال والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت أرامكو السعودية أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 18 شعبان 1441هـ الموافق 11 أبريل 2020م،
وجاء سعر بنزين 91: 1.31 ريال لكل لتر، أما بنزين 95: 1.47 ريال لكل لتر، ما يوضح إنخفاض الأسعار مقارنة بشهر مارس مارس الماضي، وكان بنزين 91: 1.55 ريال لكل لتر وبنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر.
وأوضحت الشركة أنه يمكن لملاك المحطات وللمواطنين متابعة تحديث الأسعار بشكلٍ شهري عبر الرابط التالي: https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels
علمًا بأن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
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