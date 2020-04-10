شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع قطاعى الاتصالات والبناء بالبورصة المصرية..وارتفاع باقى القطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، باستثناء تراجع قطاعى الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات ومواد البناء بنسبة 3.8%، 0.2%، على التوالي، فيما تصدر قائمة القطاعات المرتفعة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 9.9%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.7%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 5.5%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.9%.
كما ارتفع قطاعات الطاقة والخدمات المساندة والعقارات والسياحة والترفيه بنسبة 4.8%، 4.5%، 4.4%، على التوالي، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.6%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.4%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.2%، ثم قطاع الرعاية الصحية والدوية بنسبة 2%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.8%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.4%.
ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.17% ليغلق عند مستوى 10321.97 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 4.55% عند مستوى 1041.22 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 3.74% مغلقًا عند مستوى 1062.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 6.6% مغلقًا عند مستوى 11708.52 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 728.37 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 23.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 551.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.4% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 272.8 مليار جنيه إلى 293.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 162 مليار جنيه إلى 164.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.
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