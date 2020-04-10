شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-4-2020 وعيار 21 يسجل 730 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-4-2020 فى مصر، استقرار ملحوظ عقب ارتفاع كبير فى سوق الصاغة بمصر أمس الخميس، بقيمة 13 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن الذهب سجل 730 جنيها للجرام، مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً لتبلغ 1680 دولارا بسبب تزايد طلب المستثمرين عليه مع استمرار تضرر الأسواق لتفشي فيروس كورونا

وأضاف في تصريحات ل الخليج 365، أن وضع المبيعات سئ جدا، وهناك شبه توقف تام في حركة بيع المشغولات الذهبية بسبب حظر التجوال واتجاه المحالات للاغلاق والعمل 4 أيام فقط.





أسعار الذهب اليوم في مصر..

عيار 18 سجل 625.75 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 730 جنيها للحرام

عيار 24 سجل 834 جنيها للجرام

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الجنيه الذهب 5840 جنيه للجرام

أوقية الذهب 1680 دولارا

وارتفع الذهب إلى ذروته في شهر تقريبا أول الاثنين الماضي إثر ارتفاع الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ثم تراجع يوم الثلاثاء وبدأ صعود تدريجيا منذ الأربعاء مسجلا أعلي مستوياته مساء أمس الخميس.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا إن الذهب ”مدعوم بتدفقات للتحوط من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة ومخاطر فعالية الليلة“.

وستجتمع منظمة أوبك وحلفاؤها لاتخاذ قرار بخصوص تخفيضات في إنتاج النفط في محاولة لدعم سوق تضررت بشدة من انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.3% إلى 2181.46 دولار للأوقية، بينما جنى البلاتين 0.9 % ليصل إلى 735.78 دولار للأوقية، بعدما ارتفع إلى ذروة ثلاثة أسابيع أمس الأول الأربعاء.