السفن والقاطرات البحرية بميناء الإسكندرية تطلق أبواقها لدعم التجارة العالمية

وقال الربان طارق شاهي فى بيان له، أن هذه المشاركة من ميناء الاسكندرية لنشر أصداء الأمل حول العالم لإلقاء الضوء على أهمية القطاعات البحرية واللوجستية في دعم التجارة العالمية واستمرار عمل الميناء كشريان للحياة على الرغم من تداعيات انتشار وباء كوفيد – 19 ، مؤكداً على تضامن ميناء الاسكندرية مع جميع أفراد المجتمع في مصر والعالم وبالأخص العاملين في قطاعات حيوية ، وأشاد شاهين بالمجموعات الإدارية ، والتشغيلية في الميناء الذين يواصلون تأدية واجبهم بتفاني وإخلاص ويعملون على مدار الساعة لدعم استمرارية الأعمال في الميناء والمرافق الحيوية في الدولة .

وأشاد شاهين ، بدعم الحكومة والقيادة السياسية لجهودها في مكافحة الوباء والتقليل من آثاره السلبية وحرصها على مساندة العديد من القطاعات الاقتصادية بالدولى المصرية .

وقال رضا الغندور ، المتحدث الرسمي باسم الميناء ، أن إدارتي الحركة والخدمات الفنية والبحرية بالميناء قاموا بالتنبيه علي جميع السفن والوحدات البحرية بتنفيذ هذه التوجيهات وبالفعل قامت جميع السفن المتواجدة بالميناء بإطلاق أبواقها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا لمدة 15 ثانية .

وأضاف الغندور ، أن هذا يأتي تجاوباً من ميناء الاسكندرية مع مبادرة " أصداء الأمل " التي أطلقتها موانئ أبوظبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بمشاركة جميع موانئ الإمارات العربية المتحدة تضامنا مع فرق مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19 ، وتلبيةً لدعوة اتحاد الموانئ البحرية العربية ، والمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن أمن وسلامة الشحن الدولي وتضم 174 دولة من ضمنها جمهورية مصر العربية .

وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في العالم حيث تقوم وتهدف إلى التأكيد على وقوف جميع الجهات العاملة ضمن القطاع البحري خلف فرق العمل التي تقدم جهوداً كبيرة لمحاربة انتشار الوباء وتداعياته ، هذا وقد شهدت مبادرة "أصداء الأمل" التي أطلقتها موانئ أبوظبي تجاوباً واسعاً في المنطقة والعالم ، حيث رحبت العديد من الموانئ الإقليمية والعالمية بالمبادرة وأبدت استعداداً للمشاركة فيها تأكيداً على دعم جميع الجهات العاملة ضمن القطاع البحري لفرق العمل في الخطوط الأمامية .

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ومن جانب آخر، تواصل هيئة ميناء الإسكندرية فى تعقيم وتطهير السفن القادمة من الخارج وذلك من منطلق المسئولية الإجتماعية للميناء تجاه العاملين والمتعاملين ، وفى إطار خطة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد ، وإتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية التى تكفل وقاية المصريين.