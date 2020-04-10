شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بالقطاع إن وزراء الطاقة بمجموعة العشرين بدأوا محادثات عن بعد اليوم الجمعة لمناقشة كيف يمكنهم مساعدة أوبك وحلفائها لتحقيق الاستقرار لأسعار النفط.
تسعى السعودية وروسيا وحلفاؤهما، في إطار ما يُعرف بمجموعة أوبك+، لخفض إنتاج النفط بما يعادل عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية وسيدفعان الولايات المتحدة ومنجين آخرين خارج أوبك+ صوب خفض خمسة بالمئة أخرى
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