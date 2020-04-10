شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم الجمعة 10-4-2020 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10-4-2020، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة، واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 30 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-70 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 25 -35 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 10 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-70 جنيهاَ، والمكرونة الخليجى بين 35– 43 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 25 – 35 جنيهاً، وموسى بين 60-70 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 160 جنيهاً.

Advertisements

واستقر سعر سمك القرش بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الحدادى 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 170 جنيهاً، وسمك المرجان بين 35 – 45 جنيهاً، والمرجان المجمد 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر البربون المجمد بين 30 - 40 جنيها للكيلو، وسجل سعر 100 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-470 جنيها، كما استقر سعر البورى بين 55- 61 جنيها للكيلو، والمازليا بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الشعور 25 – 35 جنيهاً، والوقار 40 – 80 جنيهاً، وسمك القاروص 40 – 80 جنيهاً، وسك سردين بين 40-50 جنيه.