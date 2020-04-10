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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اجتماع أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الخميس ما عرف بالاجتماع التاريخى لمنظمة الأوبك، حيث ناقش اجتماع مجموعة الأوبك + اتفاقا يضمن إحداث توازنا فى سوق النفط ، فيما يلى أبرز المعلومات التى يجب أن تعرفها عن هذا الاجتماع
ـ اجتماع تاريخى من حيث طريقة عقده افتراضيا وعدد الدول المشاركة والاتفاق الناجم عنه
ـ شارك فى الاجتماع لأول مرة إقليم ألبرتا الكندى ثالث أكبر منتج للنفط فى العالم
ـ شارك فى الاجتماع كل من روسيا والنرويج والمكسيك ومصر والأرجنتين وكولومبيا والإكوادور وأندونيسيا والنرويج وترينداد توباجو
ـ الهدف من الاجتماع بحث سبل تخفيض الإمدادات البترولية فى السوق العالمى و إعادة الاستقرار والتوازن ووقف انهيار الأسعار العالمية
ـ أكد الأعضاء على ضرورة الالتزام بالتعاون والعمل على تحقيق استقرار سوق البترول العالمى والمصالح المتبادلة للدول المنتجة
ـ تم الاتفاق على خفض 10 ملايين برميل يومياً بدءاً من الأول من مايو حتى نهاية يونيو القادمين
وزير الطاقة الروسى
ـ بدءا من يوليو حتى ديسمبر من العام الجارى يتم خفض 8 ملايين برميل يومياً
ـ بدءا من يناير 2022 ولمدة 16 شهرا يتم خفض نحو 6 ملايين برميل يومياً نهاية أبريل 2022.
ـ يلتزم المشاركون تأمين الإمدادات للدول المستهلكة.
وزير البترول خلال مشاركته بالاجتماع
ـ تعقد أوبك+ اجتماعا آخر فى يونيو المقبل، يتحدد فيه إجراءات أخرى حسب الحاجة لتحقيق التوازن فى سوق النفط
ـ إتمام اتفاق أوبك+ لا يزال متوقفا على انضمام المكسيك لعملية الخفض
ـ أمين "أوبك" أكد أن كورونا وحش غير مرئى تسبب فى صدمة عنيفة بسوق النفط
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