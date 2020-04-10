شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اجتماع أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الخميس ما عرف بالاجتماع التاريخى لمنظمة الأوبك، حيث ناقش اجتماع مجموعة الأوبك + اتفاقا يضمن إحداث توازنا فى سوق النفط ، فيما يلى أبرز المعلومات التى يجب أن تعرفها عن هذا الاجتماع

ـ اجتماع تاريخى من حيث طريقة عقده افتراضيا وعدد الدول المشاركة والاتفاق الناجم عنه

ـ شارك فى الاجتماع لأول مرة إقليم ألبرتا الكندى ثالث أكبر منتج للنفط فى العالم

ـ شارك فى الاجتماع كل من روسيا والنرويج والمكسيك ومصر والأرجنتين وكولومبيا والإكوادور وأندونيسيا والنرويج وترينداد توباجو

ـ الهدف من الاجتماع بحث سبل تخفيض الإمدادات البترولية فى السوق العالمى و إعادة الاستقرار والتوازن ووقف انهيار الأسعار العالمية

ـ أكد الأعضاء على ضرورة الالتزام بالتعاون والعمل على تحقيق استقرار سوق البترول العالمى والمصالح المتبادلة للدول المنتجة

ـ تم الاتفاق على خفض 10 ملايين برميل يومياً بدءاً من الأول من مايو حتى نهاية يونيو القادمين

وزير الطاقة الروسى

ـ بدءا من يوليو حتى ديسمبر من العام الجارى يتم خفض 8 ملايين برميل يومياً

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ـ بدءا من يناير 2022 ولمدة 16 شهرا يتم خفض نحو 6 ملايين برميل يومياً نهاية أبريل 2022.

ـ يلتزم المشاركون تأمين الإمدادات للدول المستهلكة.

وزير البترول خلال مشاركته بالاجتماع

ـ تعقد أوبك+ اجتماعا آخر فى يونيو المقبل، يتحدد فيه إجراءات أخرى حسب الحاجة لتحقيق التوازن فى سوق النفط

ـ إتمام اتفاق أوبك+ لا يزال متوقفا على انضمام المكسيك لعملية الخفض

ـ أمين "أوبك" أكد أن كورونا وحش غير مرئى تسبب فى صدمة عنيفة بسوق النفط