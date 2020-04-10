شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ"اورنج":90%من موظفينا يعملون من المنزل بنجاح.. وصرف الرواتب قبل موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت شركة اورنج مصر، العديد من الإجراءات المهمة للحفاظ على العاملين لديها وعدم تضررهم بسبب فيروس كورونا (COVID 19) المستجد، كان أبرزها تخفيض عدد العاملين تدريجياً بنسبة تزيد على 90% تشمل موظفى خدمة العملاء والدعم الفنى وتزويدهم فنياً وتقنياً للعمل من المنزل، مع صرف رواتبهم شاملة الحوافز السنوية كاملة قبل موعدها.

وفى هذا السياق كشف عماد السنباطى ، نائب رئيس شركة اورنج لقطاع الموارد البشرية، تفاصيل نقل موظفى الشركة تدريجيا للعمل من المنزل، قائلا : إن ثقافة موجودة فى بيئة العمل لدى الشركة حتى قبل الجائحة الحالية حيث كانت تسمح لكل موظف بيوم عمل من المنزل، وهو ما مكن الشركة من تجاوز الظروف الحالية بمساعدة الموظفين للعمل عن بعد وسط تحديات فى وقت قصير للغاية.

وتابع بالقول:"تم إتخاذ اجراءات تمثلت فى مجموعة قياسات لإعداد الموظفين وتأهيلهم نفسياً ودراسة مخاطر وتأثيرات هذا الأمر على سير العمل، خاصة فيما يتعلق بخدمة العملاء والدعم الفنى، حال تأثر أحد تلك المراكز بشكل مفاجيء والبدائل التى يمكن اتخاذها".

وأضافنائب رئيس شركة اورنج ، أن الشركة تمتلك ثلاث مراكز اتصال منهم 2 بالقاهرة وآخر بأسيوط يعمل بهم 3500 موظف، كل مركز مختص بخدمات معينه، تم تحويلهم للتعامل مع جميع المشكلات التى ترد اليهم، بالإضافة إلى توفير 3 مراكز اتصال أخرى بديلة يمكنها استقبال المكالمات على الفور حال حدوث أى أمر طارئ فى هذا المراكز الرئيسية.

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وقال السنباطى ، إن اورنج استطاعت نقل ما يزيد عن 90% من موظفيها للعمل من المنزل فى وقت قصير تدريجياً، وهو أمر لم يكن سهل التنفيذ بالنظر إلى بيئة العمل التقليدية فى المكاتب، فشركات الاتصالات تحتاج لمستوى عال من تأمين المعلومات وأمور تتعلق ببيانات حساسة وبيانات تجارية، يجب ألا تخرج خارج جدران الشركة.

وتتابع بالقول:"تم تأمين الأجهزة والمعدات التى يعمل بها الموظفين، خاصة موظفى خدمة العملاء والدعم الفنى من ضرورة توافر الإمكانيات الفنية والتقنية اللازمة و إيجاد أماكن هادئة داخل منازلهم بعيداً عن الضوضاء لتقديم الخدمة للعملاء بنفس الجودة والكفاءة، مع إتاحة التواصل بين الموظفين والمدراء، ومتابعة الأداء وسير العمل وإصدار التقارير اللازمة بهذا الشأن".

وأشار السنباطى ، إلى إجراءات وقائية واحترازية تم اتخاذها فى المكاتب الرئيسية والفروع على مستوى الجمهورية، لتوفير بيئة صحية للعاملين منها تعقيم المكاتب واستخدام أجهزة قياس درجة الحرارة وتوفير الكمامات ومواد الكحول والتطهير والتعقيم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم تدريب العاملين على استخدام تلك المواد بشكل سليم، مع وضع ارشادات للعملاء حيث يسمح بدخول عدد معين فقط للفروع ممن حجزوا مواعيدا بالفروع عبر تطبيق My Orange مع الزامهم بالوقوف بمسافات آمنة، فضلا عن توفير أماكن انتظار خارج الفروع مع توفير اماكن انتظار خارج الفروع.