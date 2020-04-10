شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 10-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 10-4-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 17.0 جنيه للشراء، و 17.18 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 19.38 جنيه للشراء، و 19.63 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.

وكان هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قد أعلن أمس الخميس، أن البنك أصدر شهادات إدخار بقيمة تتجاوز 47 مليار جنيه لنحو 245 ألف عميل لشهادة الادخار، منهم ما يزيد عن 11 ألف عميل جديد للبنك الأهلى المصرى، وذلك للشهادة ذات فائدة 15%، منذ طرحها، وحتى الآن.

وأضاف هشام عكاشة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ما يزيد عن 60% من عمليات الشراء تمت من خلال الإنترنت، لافتًا إلى أنه تم إطلاق خدمات جديدة باشتراك عملاء البنك فى خدمات "الأهلى نت" عبر الموقع الإليكترونى بالبنك بدلا من التردد على الفروع للاشتراك.

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وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الآلية المستحدثة من خلال مجهودات العاملين بقطاعى تقنية المعلومات والعمليات المركزية ومركز الاتصال فى تلبية هذا العدد من الطلبات والاستفسارات تتم فى ظل ظروف استثنائية، حيث قام موظفو الفروع بإدارة حركة العملاء داخل وخارج الفرع بشكل احترافي، ملتزمين بتعليمات الصحة والسلامة لمصلحة العملاء والعاملين، وطبعًا قرار البنك المركزى بالسماح بإيداعات نقدية اكثر من الحد لادخار المواطنين مراعاة لتحقيق دخل دورى لهم كان لها تأثير فى زيادة قيمة الشهادات.

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى أن الأولوية لصحة عملاء وموظفى البنك، حيث قام البنك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية المعتمدة من الدولة ووزارة الصحة للتحوط، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة للعملاء.