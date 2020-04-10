شكرا لقرائتكم خبر عن منصور عامر يعود لرئاسة "عامر جروب" بعد استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة عامر جروب القابضة، عن عودة رجل الأعمال منصور عامر لرئاسة الشركة مرة أخرى، بعد تقدم وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات باستقالته من رئاسة الشركة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة شركة عامر جروب أمس الخميس، لمناقشة اعتماد ميزانية الشركة لعام 2019، وخلال الاجتماع أبدى الدكتور هشام عرفات رئيس مجلس إدارة الشركة، رغبته فى التفرغ لإدارة مكتبه الهندسى الاستشارى (مكتب بيت الخبرة) والعمل الجامعى، وقدم الشكر لمجلس الإدارة على دعمهم له خلال فترة رئاسته للمجموعة.

وتوجه مجلس إدارة عامر جروب، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، بالشكر والتقدير للدكتور هشام عرفات لمجهوداته خلال فترة رئاسته للمجموعة وترحيبهم ببقائه عضواً غير تنفيذياً بمجلس إدارة المجموعة، ورشح المجلس بالإجماع منصور عامر لرئاسة المجموعة، حيث صدر القرار بتعيينه رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً بالتزكية.

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وكان مجلس إدارة عامر جروب، قد وافق على تعيين الدكتور هشام عرفات رئيسًا لمجلس إدارة عامر جروب بالتزكية يوم 8 يوليو عام 2019.

يذكر أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق حاصل على دكتوراه من جامعة عين شمس بالاشتراك مع جامعة براونشفيج بألمانيا وتدرج فى العديد من المناصب بالجامعة وله إسهامات كثيرة فى مجال التصميم الإنشائى للعديد من الكبارى على نهر النيل وشارك فى تصميم وإنشاء الخطين الأول والثانى لـ مترو الأنفاق وتصميم العديد من الكبارى بجدة والطائف بالمملكة العربية السعودية، كما شغل منصب رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة المستقبل، وتولى وزارة النقل لعدة سنوات شارك فيهم فى تطوير منظومة النقل التى التزمت بها الدولة فى مجالات الطرق والكبارى ومترو الأنفاق كما شارك فى وضع منظومة جديدة لتحديث السكة الحديد جارى تنفيذها فضلا عن تطوير الموانى البحرية والبرية المصرية.