شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع على نحو طفيف وسط عطلة بالأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكية امام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل هدوء بالتعاملات نتيجة عطلة رسمية بالأسواق العالمية.



وتغلق أسواق الأسهم والسندات والسلع في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل للاحتفال بـ"الجمعة العظيمة" قبيل عيد "الفصح".



ويناقش وزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين اليوم في اجتماع عبر الإنترنت تنسيق الجهود لدعم سوق النفط في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

Advertisements



واظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، وهو أكبر تراجع للمؤشر منذ عام خمس سنوات، كما انخفض بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% للمرة الأولى منذ عام 2010.



يأتي ذلك نتيجة انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 5.7% في أمريكا خلال مارس/آذار بينما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.3%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئئيسية) بحلول الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.