شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: أسواق هادئة بتأثير عطلة الأسواق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تظهر أزواج العملات الرئيسية تداولات ضعيفة منذ الصباح، متأثرةً بالعطلة في معظم الأسواق المالية اليوم، لتبقى السيناريو المشار لها في تقاريرنا الصباحية قائمة كما هي، بانتظار دخول السوق الأمريكي ومتابعة الحركات القادمة بشكل أدق.

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