شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بعد تحفيز جديد فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل انحسار مخاوف نقص السيولة فى الأسواق العالمية ،وبعد إجراء تحفيزي جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم مواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0952$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0929 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0918$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ،فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل تحسن شهية المخاطرة بالأسواق ،فى ظل علامات على تباطؤ انتشار فيروس كورونا فى البؤر الساخنة فى أوروبا والولايات المتحدة.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.4% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل انحسار مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي بالأسواق العالمية.

شهدت معظم أسواق الأسهم العالمية ، موجة تعافي قوية هذا الأسبوع ، بفضل بيانات أظهرت تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى إيطاليا وأسبانيا وألمانيا بجانب مدينة نيويورك فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي قلص من مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بعد إجراء تحفيزي جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أعلن المركزي الأمريكي يوم الخميس عن برنامج قيمته 2.3 تريليون دولار لتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة وللحكومات المحلية ، فى أحدث خطوة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.