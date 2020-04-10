شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي في الجمعة العظيمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا تزال بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ووسط تقييم المستثمرين إلى تطورات وتداعيات تفشي فيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.06% لتتداول حالياً عند 750.29$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 750.76$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 99.52 مقارنة بالافتتاحية عند 99.58.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم لشهر آذار/مارس مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 4.3% مقابل 5.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، دون التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 4.9%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت اتساع الانكماش إلى 1.5% مقابل 0.4%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.1%.

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على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس انكماش 0.3% مقابل نمو 0.1% في شباط/فبراير، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في شباط/فبراير، وقد توضح القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 2.3%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 2.3% مقابل 2.4%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية والمستشار الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن كون أعدد الوفيات في أمريكا من جراء فيروس (COVID-19) قد تكون أقل بكثير من التوقعات السابقة، ويذكر أن ترامب نوه الأربعاء لكونه يود فتح اقتصاد أمريكا من خلال "الانفجار الكبير" ولكن عدد القتلى من جراء تفشي فيروس كورونا يجب أن يكون على المنحدر أولاً.

وفقاً لأخر تطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً فقد أنهت بالأمس مدينة ووهان الصينية التي بدأ فيها ظهور الفيروس التاجي الإغلاق الذي دام أكثر من شهرين، كما تابعنا بالأمس أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن كون بلاده قد تبدأ تدريجياً في تخفيض بعض القيود التي فرضتها لاحتواء تفشي الفيروس التاجي بحلول نهاية الشهر الجاري، وذلك إذا ما استمر تباطؤ انتشار ذلك الفيروس القاتل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس اتفاق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على حزمة من الإجراءات التحفيزية بقيمة 540 مليار يورو (590$ مليار) لمكافحة التداعيات الاقتصادية للوباء العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي إلى قرابة 1.44 مليون ولقي 85,711 شخص مصرعهم في 212 دولة.