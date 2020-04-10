شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات السيارات فى الصين تهوى 43.3% على أساس سنوى فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مبيعات السيارات فى الصين هوت 43.3% على أساس سنوى فى مارس، لتنخفض بوتيرة أبطأ مقارنة مع الشهر الماضى فى الوقت الذى يعاود فيه أكبر سوق للسيارات فى العالم التحرك بعد تفشى فيروس كورونا. وانخفضت مبيعات السيارات بالبلاد فى فبراير 79% مع انهيار الطلب بفعل الجائحة. Advertisements لكن اتحاد مصنعى السيارات فى الصين، أكبر اتحاد للقطاع فى البلاد، أفاد بأن مارس شكل تراجعا للشهر الحادى والعشرين على التوالي، مع تراجع إجمالى مبيعات السيارات إلى 1.43 مليون وحدة مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

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