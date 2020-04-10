شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة رسمية للبورصات العالمية احتفالا بـ"الجمعة العظيمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت العديد من البورصات العالمية أبوابها، اليوم الجمعة، فى عطلة رسمية بمناسبة "الجمعة العظيمة"، على أن تستأنف بعضها تعاملاتها مطلع الأسبوع المقبل.

وأغلقت الأسواق فى كل من: أستراليا وهونج كونج وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة المكسيك والهند وكندا وتشيلى والبرازيل والولايات المتحدة بداية من اليوم، حيث تحظى بعطلة نهاية أسبوع مطولة تستمر ليوم الاثنين المقبل، وتستأنف تداولاتها يوم الثلاثاء.

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وارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالى أمس الخميس بفضل آمال بأن جائحة فيروس كورونا تقترب من التراجع، مع تركز انتباه المستثمرين أيضا على اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي لبحث حزمة إنقاذ اقتصادى.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 1.2%، مع تصدر قطاعات السفر والترفيه والسيارات والتعدين للمكاسب المبكرة.

وصعد المؤشر القياسي ما يزيد عن 5% منذ بداية الأسبوع الجاري وعوض نحو 1.7 تريليون دولار من قيمته السوقية منذ أن بلغ أدنى مستوى في ثماني سنوات في مارس لكنه ما زال منخفضا 24 % عن مستواه القياسي المرتفع، إذ تعرقل تدابير شاملة لإجراءات عزل عام أنشطة الشركات وتسبب تخفيضات كبيرة للوظائف.