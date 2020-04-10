شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع صعود البنوك بفضل برنامج إنقاذ المركزى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، اليوم الجمعة، فيما قادت البنوك المكاسب بفضل برنامج بقيمة 2.3 تريليون دولار من مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) لدعم الحكومات والشركات المحلية، لكن التداولات كانت باهتة بسبب عطلة عيد الفصح فى الخارج.

ومحا المؤشر نيكى القياسى خسائر مبكرة ليغلق مرتفعا 0.8% عند 19498.50 نقطة وهو أفضل مستوى إغلاق منذ 25 مارس، إذ اقتدى المؤشر بمكاسب حققتها وول ستريت.

وفى الأسبوع، صعد المؤشر نيكى 9.4% مسجلا ثانى أكبر مكسب أسبوعى منذ ديسمبر 2009.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1430.04 نقطة، لكن ست مؤشرات للقطاعات الفرعية فى بورصة طوكيو من بين 33 أغلقت على انخفاض.

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وتصدرت البنوك قائمة القطاعات الأفضل أداء ليرتفع مؤشرها 3.6% بما يتماشى مع ما حققته نظيرتها الأمريكية بعد أن تعهد مجلس الاحتياطى الاتحادى بنهج فعل "كل ما يتطلبه الأمر" للإبقاء على تدفق الائتمان إلى الشركات والأسر.

وارتفعت أسهم مجموعة ميتسوبيشى يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوى المالية ومجموعة ميزوهو المالية ما يتراوح بين 3.6% و4.4%.

وصعد سهم فاست للتجزئة 2.6 بالمئة بعد أن قالت الشركة المالكة لسلسلة يونيكلو للملابس غير الرسمية إنها تتوقع انخفاضا نسبته 44% فى أرباح العام بالكامل مع تضرر المبيعات فى الصين جراء تفشى فيروس كورونا.

وانخفض سهم شركة النفط والغاز الكبرى إنبكس كورب 3.1% مع تراجع أسعار النفط بفعل شكوك فى أن اتفاقا بين أوبك وحلفاء لتنفيذ خفض قياسى لإمدادات النفط سيكفى لتعويض أثر انهيار فى طلب الوقود العالمى ناجم عن جائحة فيروس كورونا.