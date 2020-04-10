ساويرس في تصريحات جديدة.. يرد على الاتهامات والانتقادات بسبب دعوته لعودة عجلة الانتاج.. ويحذر من «الجوع والسرقة والاضطرابات النفسية»

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على الانتقادات التي وجهت له خلال الفترة الماضية بسبب تصريحاته التي أطلقها مؤخراً والتي حذر فيها من توقف الإنتاج والعمل بالمصانع والمزارع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال ساويرس، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز عربية"، دعوته لتحريك عجلة الإنتاج تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الصحية الاحترازية لتفادي فيروس كورونا.

وأوضح ساويرس أنه "مضى أكثر من شهرين على بدء تفشي وباء كورونا، ما المعلومات المستجدة؟ لا شيء. لا دواء ولا عقار. لقد طبقنا إجراءات الحظر في مصر وغيرها من الدول".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" للاتصالات: "بالنسبة لي لا أرى نهاية لهذا الوضع الذي من الممكن أن يستمر شهوراً، فما الخطأ في التفكير بأساليب علمية لإعادة عجلة الإنتاج مع أخذ كل الاحتياطات الصحية".

ورد ساويرس على منتقديه الذين اتهموه بأنه يعرض حياة العمال للخطر في تصريحاته الأخيرة، حيث قال إن مؤسساته ملتزمة بالإغلاق الذي أعلنته الحكومة المصرية، مشدداً على أن موظفيه يعملون من منازلهم.

وأكد ساويرس أنه نفسه يعمل من منزله، لكن بإنتاجية أقل من تلك التي كانت في مقر العمل.

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وحذر ساويرس من تداعيات خطيرة قد يسببها توقف العمل، مثل نقص الطعام الذي سترتفع أسعاره، موضحاً أن الطبقات الفقيرة ستعاني خاصة أولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي.

أما بالنسبة للدول غير الغنية، فقد حذر رجل الأعمال من مخاطر الإغلاق على مصر، متسائلاً: "هل سنتحمل إغلاقاً لمدة عام؟ يمكن أن يترتب على ذلك جوع وتشرد وسرقة، فضلاً عن اضطرابات نفسية".

واتهم البعض ساويرس بأن تصريحاته تأتي "رغبة منه في زيادة ملياراته"، ليرد على ذلك بالقول: "الحمد لله لا ينقصني شيء"، موضحاً أن تصريحاته بشأن عودة عجلة الإنتاج جاءت "لكونه رجلاً مهتماً بالشأن العام فقط".

ودعا ساويرس من وصفهم بـ"العقول الذكية" إلى ابتكار أساليب علمية تعيد عجلة الإنتاج وتتلافى العدوى، مؤكداً أن المسألة "ليست مستعصية".

وصرح رجل الأعمال بأن "الحلول التي أدعو لها لا تعني العودة إلى حياة طبيعية كما كان الحال قبل الوباء، بل تتضمن وضع محاذير، مثل المسافات بين الموظفين وارتداء الكمامات وقياس درجات حرارة العاملين لدى دخولهم أماكن العمل، وتعقيم كامل لكل المكاتب، وإجراء فحص دوري للموظفين"، مشددا على أنه "لا يقلل من خطورة الفيروس".

ورأى ساويرس أن التفكير في العودة إلى العمل يبدأ مع هبوط أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.