شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها خفض 10 ملايين برميل يوميا.. تعرف على أهم نتائج اجتماع "أوبك +" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البيان الختامى الصادر عن اجتماع "أوبك +" الوزارى التاسع الاستثنائى، الالتزام بالتعاون والعمل على تحقيق استقرار سوق البترول العالمى والمصالح المتبادلة للدول المنتجة، وتأمين الإمدادات للدول المستهلكة، وتحقيق عائد عادل على رأس المال المستثمر، وتم الاتفاق على خفض 10 ملايين برميل يومياً لمدة ستة أشهر بدءاً من الأول من مايو حتى نهاية يونيو القادمين، وخلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، سيتم خفض 8 ملايين برميل يومياً يعقبها خفض نحو 6 ملايين برميل يومياً لمدة 16 شهراً بدءاً من يناير2021 حتى نهاية أبريل 2022.

وأشار البيان الصحفى الصادر عن منظمة الأوبك، إلى أنه سيتم عقد اجتماع فى العاشر من يونيو 2020 عبر الفيديو كونفرانس لتحديد إجراءات أخرى حسب الحاجة لتحقيق التوازن فى سوق البترول العالمى.

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وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى المؤتمر الوزارى الاستثنائى لدول الأوبك وخارج أوبك "أوبك +" عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى وإلكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسى، لبحث سبل تخفيض الإمدادات البترولية فى السوق العالمى، ومحاولة إعادة الاستقرار والتوازن ووقف انهيار الأسعار العالمية وعودة التوازن بعد التأثير السلبى الناتج عن وجود فائض كبير فى الأسواق نتيجة زيادة الإنتاج وانخفاض الطلب العالمى المتزامن مع تفشى فيروس كورونا فى دول العالم.

وجاءت دعوة مظمة أوبك لمشاركة مصر ضمن دول الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور وأندونيسيا والنرويج وترينداد توباجو.

وأشار "الملا" إلى أهمية الاجتماع الوزارى فى هذا التوقيت الحاسم لعودة التوازن للأسواق والأسعار، وأن مشاركة مصر تتيح لها المتابعة والتنسيق المباشر مع مجموعة أوبك + ودعم الجهود المبذولة ومبادرات التعاون بين المنتجين لتحقيق الاستدامة والاستقرار لسوق البترول العالمى، بما ينعكس إيجاباً على أطراف العلاقة التى تشمل الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة وشركات البترول العالمية.