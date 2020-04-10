شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مشاركة مصر باجتماع أوبك+ يتيح التنسيق المباشر لاستقرار السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى المؤتمر الوزارى الاستثنائى لدول الأوبك وخارج أوبك ( أوبك + ) عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى وإلكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسى لبحث سبل تخفيض الإمدادات البترولية فى السوق العالمى ومحاولة إعادة الاستقرار والتوازن ووقف انهيار الأسعار العالمية وعودة التوازن بعد التأثير السلبى الناتج عن وجود فائض كبير فى الأسواق نتيجة زيادة الإنتاج وانخفاض الطلب العالمى المتزامن مع تفشى فيروس كورونا فى دول العالم.

وجاءت دعوة مظمة أوبك لمشاركة مصر ضمن دول الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور وأندونيسيا والنرويج وترينداد توباجو .

وأشار "الملا"، بحسب بيان صحفى، إلى أهمية الاجتماع الوزارى فى هذا التوقيت الحاسم لعودة التوازن للأسواق والأسعار وأن مشاركة مصر تتيح لها المتابعة والتنسيق المباشر مع مجموعة أوبك + ودعم الجهود المبذولة ومبادرات التعاون بين المنتجين لتحقيق الاستدامة والاستقرار لسوق البترول العالمى بما ينعكس إيجاباً على أطراف العلاقة التى تشمل الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة وشركات البترول العالمية.

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كان جتماع أوبك بلس توصل لاتفاق مبدئى بخفض الإنتاج 10 مليون برميل يوميا خلال مايو ويونيو، وذلك خلال مشاورات اليوم التى تخللت اجتماع افتراضى برئاسة السعودية ومشاركة عدد من الدول من بينهم روسيا والنرويج.

وحدث تقارب بين السعودية وروسيا ساعد على إزالة العقبات أما الوصول إلى اتفاق، وبحث أعضاء أوبك+ وآخرون تخفيضات لإنتاج النفط.

كانت هناك توقعات قبيل الاجتماع بأن تتراوخ معدلات الخفض فى الإنتاج بين 10 إلى 15 مليون برميل يوميا.