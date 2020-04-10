الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 10-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من الانخفاض ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9626، ويتحرك داخل قناة هابطة تدعم فرص تجاوز المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.9541 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.9730 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9560 والمقاومة 0.9730
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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