شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 10-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليبتعد عن مستوى 0.6236، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 0.6407، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.6685.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 0.6236 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6260 والمقاومة 0.6450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد