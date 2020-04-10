شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكمل نموذج سلبي – تحليل - 10-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع سعر النفط تحت ضغط سلبي قوي يوم أمس، ليهاجم مستوى 24.50 ويكسره ويغلق الشمعة اليومية دونه، مما يوقف الموجة اللحظية الصاعدة التي سيطرت على التداولات الأخيرة ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة، والذي يملك أهداف سلبية تصل إلى القاع المسجّل مؤخراً عند 19.24.

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وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 24.50 ثم 25.60 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتعافي من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 24.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط