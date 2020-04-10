شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 10-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة محاولات إيجابية ليبتعد عن مستوى 15.08، معززاً التوقعات بمواصلة الارتفاع على المدى اللحظي، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 16.00.

القناة الصاعدة تنظّم الموجة الصاعدة الحالية، مع الانتباه إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد مكاسب الفضة لتصل إلى 16.50 ثم 17.11، بينما كسر 15.08 سيوقف الارتفاع المقترح ويضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.20 والمقاومة 16.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد