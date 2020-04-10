الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 10-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الذهب مزيد من التداولات الإيجابية ليواصل الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 1703.25، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص اختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية، حيث يصل الهدف التالي إلى 1770.00.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، منتظماً داخل القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1644.20 كشرط أول لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1665.00 والمقاومة 1710.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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