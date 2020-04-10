شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يؤكد الكسر – تحليل - 10-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتأكيد كسر مستوى 1.4015 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، معززاً استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة بفعالية، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% الذي يتواجد عند 1.3813.

لذلك، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.4015 ثم 1.4075 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3850 والمقاومة 1.4015

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط