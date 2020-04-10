شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – تحليل - 10-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته السلبية يوم أمس ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 107.68 وتمتد إلى 106.44.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم فرص تحقيق الأهداف المقترحة، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 109.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.40 والمقاومة 109.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط