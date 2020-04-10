شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أميريكا يخترق سقف تركيبة فنية إيجابية – تحليل – 09-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع بنك أوف أمريكان (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 22.96، فهذا المستوى يمثل سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 5.92% بما يعادل 1.31 نقطة ليستقر عند سعر 23.45 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 22.96، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.22 كمستهدف سعري لهذا النموذج الفني المتكون.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد