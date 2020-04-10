مفاوضات أوبك +.. اتفاق على خفض انتاج النفط.. المكسيك تقلب الطاولة وتعلن الانسحاب.. والسعودية: التنفيذ بدونها مستحيل

أعلن وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، أن المكسيك عطلت الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يومياً، والذي تم التوصل إليه خلال اجتماع عقد يوم الخميس.

وكتب الفاضل تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الجمعة، قال فيها: "أجرت الكويت محادثات ماراثونية في الأيام الماضية وخلال الاجتماع لخلق حالة من التوافق بين الدول الأعضاء أملا في إعادة التوازن لأسواق النفط".

وأفادت وكالة رويترز بأن مجموعة "أوبك" ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، أعلنوا، الخميس، الاتفاق على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو.

وانهارت أسعار الذهب الأسود إلى مستويات هي الأدنى منذ عقدين بسبب تراجع الطلب الناجم عن توقف النشاط الاقتصادي من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأمس الخميس، بدأت الدول الكبرى المنتجة للنفط، وفي طليعتها دول منظمة أوبك وروسيا مباحثات عبر الفيديو سعياً للتوصّل إلى اتفاق على خفض كبير في الإنتاج.

محاولات لاقناع المكسيك بالعودة

Advertisements

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر لها قولها إن "المكسيك انسحبت من المحادثات قبل انتهائها، وأنه من المحتمل التوقيع على الاتفاق بغض النظر عن موقفها".

وقالت الوكالة إن المفاوضات ستستمر بدون المكسيك مع محاولات لإقناعها بالعدول عن القرار.

وأضافت أن "دول أوبك+ تأمل في إقناع المكسيك بالعودة لاتفاق خفض الإنتاج يوم الجمعة، بما في ذلك ومن خلال محادثات مجموعة العشرين".

لا اتفاق بدون المكسيك

نقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر لها قوله إن السعودية رأت استحالة الاتفاق على خفض إنتاج النفط في غياب المكسيك، والتي انسحبت من المحادثات في وقت سابق.

وقال المصدر، اليوم الجمعة، "إنه لن يكون هناك اتفاق بدون المكسيك"، موضحاً أن "الاتفاق جاهز ولكنه يحمل تصوراً بمشاركة المكسيك".