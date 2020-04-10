شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية تستهل أخر جلسات الأسبوع سلبية ومؤشر كوسبي يعكس استقرار إيجابي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية اليوم الجمعة مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بالتزامن مع تغيب نبض التداول عن معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية وعلى رأسها الاسترالية والنيوزلندية بسبب عطلة الجمعة العظيمة هناك.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 0.9% مقابل 0.4% في شباط/فبراير الماضي، أسوء من على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.6%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماش 0.4% مقابل نمو 0.8%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.0% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير والتوقعات عند 2.1%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 4.3% مقابل 5.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، دون التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 4.9%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت اتساع الانكماش إلى 1.5% مقابل 0.4%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.1%.

وفقاً لأخر تطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً فقد أنهت بالأمس مدينة ووهان الصينية التي بدأ فيها ظهور الفيروس التاجي الإغلاق الذي دام أكثر من شهرين، كما تابعنا بالأمس أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن كون بلاده قد تبدأ تدريجياً في تخفيض بعض القيود التي فرضتها لاحتواء تفشي الفيروس التاجي بحلول نهاية الشهر الجاري، وذلك إذا ما استمر تباطؤ انتشار ذلك الفيروس القاتل.

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كما نوه بالأمس مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية والمستشار الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكون أعدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء فيروس (COVID-19) قد تكون أقل بكثير من التوقعات السابقة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لقرابة 1.44 مليون ولقي 85,711 شخص مصرعهم في 212 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان الاحتياطي الفيدرالي بشكل مفاجئ أنه سيتم توفير قروض بقيمة 2.3$ تريليون إضافية من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي وأنه يعمل على توفير المساعدات لجميع الأسر والعاملين في الشركات الأمريكية بمختلف أحجامها، وجاء ذلك عقب ساعات من اتفاق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على حزمة من الإجراءات التحفيزية بقيمة 540 مليار يورو (590$ مليار) لمكافحة التداعيات الاقتصادية للوباء العالمي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.53% ليخسر 7.55 نقطة ويصل إلى المستوى 1,409.43، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.10% ليخسر هو الأخر 18.99 نقطة ويصل إلى المستوى 19,326.78.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.28% ليخسر 4.11 نقطة ويصل إلى المستوى 3,788.70، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.59% ليخسر هو الأخر 16.64 نقطة ويصل إلى المستوى 2,809.26.

وبالنظر إلى مؤشر مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.12% ليربح 2.29 نقطة ويصل إلى المستوى 1,838.50.