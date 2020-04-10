شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاحصاء: صادرات موانئ مصر بلغت 2 مليار دولار في أوائل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالي الصادرات المصرية التي خرجت من مصر خلال شهر يناير الماضي، نحو ملياري و481 مليون دولار، مقابل ملياري و447 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، وذلك بزياد بلغت نحو 34 مليون دولار.

ورصدت بيانات رسمية، حركة الصادرات بين الموانئ والمطارات المصرية خلال شر يناير الماضي، حيث جاء ميناء الإسكندرية في صدارة الموانئ المصرية التي خرجت منها الصادرات مع بداية العام 2020، حيث بلغ إجمالي صادرات الميناء نحو 625 مليون دولار، مقابل 765 مليون دولار خلال الشهر المماثل من عام 2019.

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وتناولت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المطارات جاءت في المركز الثاني، حيث بلغ إجمالي صادراتها نحو 595 مليون دولار، مقابل 538 مليون دولار في فترة التقرير، بزيادة 57 مليون دولار، يليه ميناء السويس في المركز الثالث، حيث بلغت صادرته نحو 506 مليون دولار يناير عام 2020، مقابل 343 مليون دولار في يناير عام 2019.

وفي المركز الرابع جاء ميناء دمياط، حيث بلغ إجمالي صادراته نحو 157 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 146 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2019، ثم ميناء الدخيلة، والذي بلغت صادراته نحو134 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 153 مليون في عام 2019 بتراجع بلغ نحو 18 مليون دولار.

وجاء ميناء الإسكندرية في صدارة الموانئ المصرية التي استقبلت واردات من الخارج مع بداية العام 2020، حيث بلغ إجمالي الواردات التي استقبلها الميناء نحو 2 مليار و171 مليون دولار، مقابل 2 مليار و395 مليون دولار خلال الشهر المماثل من عام 2019، كما حل ميناء الدخيلة في المركز الثاني، حيث استقبل واردات بقيمة مليار و309 مليون دولار عام2020، مقابل مليار و 96 مليون دولار في عام 2019.