شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين عن آذار/مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر آذار/مارس مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 4.3% مقابل 5.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، ولتعد بذلك القراءة الحالية أقل من التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 4.9%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت اتساع الانكماش إلى 1.5% مقابل 0.4% في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.1%.

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