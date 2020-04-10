شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المنتجين في اليابان خلال آذار/مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 0.9% مقابل 0.4% في شباط/فبراير الماضي، أسوء من على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.6%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماش 0.4% مقابل نمو 0.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%.

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