شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يجري اتصالاً هاتفياً مشتركاً مع الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي والان نبدء بالتفاصيل
جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.
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