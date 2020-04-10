الإمارات تناقش توحيد السياسات المالية مع «مجموعة الـ 20 »

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شاركت فرق عمل وزارة المالية في الاجتماعات الاستثنائية على هامش المسار المالي لمجموعة العشرين والتي عقدت عبر وسائل التواصل عن بُعد واستمرت أعمالها على مدى ثلاثة أيام، دعماً للجهود الدولية المبذولة والرامية إلى مواجهة جائحة وباء «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وبحثت الاجتماعات سبل توحيد الجهود الدولية؛ لمواجهة جائحة وباء «كوفيد-19»، ومناقشة السياسات والإجراءات المالية والنقدية الاستثنائية الواجب اتخاذها لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن لجميع دول العالم في ظل الظروف الراهنة على المستوى الدولي.

وأشار يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أهمية تنسيق الجهود العالمية؛ لمواجهة التحديات التي فرضها انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم؛ وذلك على اعتبار أن خطورة انتشاره لا تتعلق بمنطقة أو دولة بعينها؛ بل تمتد لتشمل العالم بأسره. وأكد ضرورة أن تخرج مثل هذه الاجتماعات الدولية بموقف عالمي موحد؛ لتسريع تنفيذ الإجراءات المالية والتجارية اللازمة لتقييد الآثار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة إلى أضيق نطاق ممكن.

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وقال الخوري: منذ بداية الأزمة، بادرت دولة الإمارات لاتخاذ حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية المنسقة والفاعلة؛ بهدف مكافحة الوباء والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك من خلال دعم الأفراد والأعمال من ضمنها الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة، بما يضمن استمرارية النمو واستدامة التنمية الاقتصادية. وسنواصل العمل مع شركائنا حول العالم؛ لدعم الجهود والمبادرات الدولية التي من شأنها الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية غير المسبوقة لهذه الأزمة على الدول والمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

وشهد اليوم الأول عقد اجتماع مجموعة عمل الإطار الاقتصادي، والذي شهد استعراض الإجراءات والسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها دولة الإمارات؛ لمواجهة الأزمة وحماية الاقتصاد الوطني، كما تم التباحث بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها: المخاطر المالية القصيرة والطويلة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي؛ بسبب انتشار وباء «كوفيد-19»، ودور مجموعة العشرين والمنظمات الدولية في إيجاد حلول عالمية؛ لمعالجة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.

وعقد في اليوم الثاني اجتماع مجموعة عمل الشؤون المالية الدولية؛ لمناقشة الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية؛ للحد من الأثر الاقتصادي الناتج عن هذه الأزمة، وسبل تعزيز الإمكانات المالية للدول المتضررة بقيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبحث الاجتماع مساهمة مجموعة العمل في تنسيق السياسة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين؛ لمواجهة بوباء «كوفيد-19».

وتم خلال اليوم الثالث والأخير عقد اجتماع مجموعة عمل تمويل البنية التحتية؛ للتباحث حول أهمية توظيف أحدث التقنيات في زيادة كفاءة الاستثمار في البنية التحتية، وبحث مدى تأثير الأزمة الحالية على استثمارات البنية التحتية في مختلف دول العالم، إضافة إلى تحديد واقتراح الأطر التنظيمية المناسبة والأساليب المبتكرة؛ لتمويل استثمارات البنية التحتية. وشددت وزارة المالية خلال الاجتماع على ضرورة تطوير أجندة دولية تعزز قدرات البنية التحتية الحيوية للدول، وتمكنها من توسيع نطاق الاستجابة لحالات الطوارئ، وأشارت الوزارة إلى أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن تدابير تمويل البنية التحتية المستدامة؛ لسد فجوة تمويل البنية التحتية العالمية، كما اقترحت الوزارة اعتبار الاستعداد للأزمات وحالات الطوارئ أحد أهم العناصر الأساسية في بناء بنية تحتية صلبة وعالية الجودة في جميع أنحاء العالم.