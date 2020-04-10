الاقتصاد

عقود الصويا تغلق على ارتفاع محققة أكبر مكاسب يومية في أسبوعين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الخميس محققة أكبر مكاسب يومية في أسبوعين، وذلك بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما خفف الضغوط على أسواق السلع والمعادن.


وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الاحتياطي الاتحادي كان قد أعرب عن تفاؤل ببدء تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل قوي بداية من النصف الثاني من العام الجاري، كما أشار إلى أن الاقتصاد سيتعافى بقوة لو تمت السيطرة على انتشار فيروس "".


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 99.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.3 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.


وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1% إلى 8.63 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث والعشرين من مارس/آذار الماضي، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في الجلسة عند 8.67 دولار بينما سجلت أقل سعر عند 8.53 دولار.

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