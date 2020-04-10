شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 10% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الخميس الذي يعد آخر جلسات الأسبوع قبيل عطلة رسمية في الأسواق العالمية، وذلك بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك رغم طمأنة رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" للأسواق بشأن إمكانية تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا بداية من النصف السنوي الثاني من العام الجاري.

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وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بحوالي 261 ألف طلب إلى 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% في مارس/آذار مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجع نسبته 0.3%.



ومن المنتظر غدا الجمعة إغلاق أسواق الأسهم والسندات في عدد من الأسواق العالمي أبزرها الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا بمناسبة اجلمعة العظيمة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 5.6% إلى 16.053 دولار للأوقية، وحقق المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 9.6%، وسجل أعلى سعر عند 16.09 دولار وأقل سعر عند 15.175 دولار.