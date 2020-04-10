شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للجنيه الإسترليني رغم إشارات تعافي "جونسون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي على نحو سلبي في ظل متابعة المستثمرين لإشارات تعافي رئيس الوزراء "بوريس جونسون" من إصابته بفيروس "كورونا".



وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية بأن "جونسون" خرج من العناية المركزة ونقل إلى غرفة عادية.



وأضاف بأن "جونسون" بدأ يستجيب للعلاج الذي يحصل عليه في مستشفى "سان طوماس" بالعاصمة البريطانية "لندن" وحالته في تحسن مستمر.

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يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه المملكة المتحدة من تفشي فيروس "كورونا" المستجد وتزايد حالات الإصابة والوفيات.



وتجاووز عدد الإصابات بالفيروس التاجي حاجز 1.5 مليون حالة على مستوى العالم بينما توفي ما يقرب من تسعين ألفاً بالمرض.



وتستعد المملكة المتحدة ودول أخرى حول العالم لعطلة الجمعة العظيمة التي تسبق عطلة عيد الفصح.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي عند 1.2455، وسجل أعلى سعر عند 1.2479 وأقل سعر عند 1.2435.