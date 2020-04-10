شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 مليار ريال لمستفيدي «حساب مواطن» عن أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أودع برنامج حساب المواطن، أمس، 2.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والعشرين 82 % ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 71 مليار ريال، منها 463 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة «الدفعة الحالية» بلغ ما نسبته -0.9 %، مشيرًا إلى أن 52 % من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 892 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.2 مليون رب أسرة يمثلون ما نسبته 59 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد، يمثلون 41 % من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأوضح أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92 %، أما ربات الأسر فبلغت نسبتهن 8 %، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53 %، وشكّل الذكور المستقلون 47 %، مشيرًا إلى أن 83 % من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17 % على الاستحقاق الجزئي والأدنى.