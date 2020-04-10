شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم يختتم الأسبوع مرتفعا والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 235 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95 % و4.54 %.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» الأسبوع منخفضًا 12.73 نقطة؛ ليغلق عند مستوى 6286.71 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال، وعدد أسهم متداولة أكثر من 360 ألف سهم تقاسمتها 829 صفقة.
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