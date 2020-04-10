شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة المراعي: نعمل بطاقتنا القصوى لضمان توافر منتجاتنا في كل مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

ثمّن رئيس مجلس إدارة شركة المراعي صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده؛ للحد من انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وقال إن التدابير الاحترازية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأشرف على تنفيذها ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، هي محل تقدير كبير وامتنان عظيم من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأكد أن شركة المراعي تعي الدور الوطني المنوط بها في مثل هذه الظروف التي تعيشها بلادنا والعالم أجمع، حيث تعمل منظومة المراعي بكامل طاقاتها الإنتاجية واللوجستية في الداخل والخارج؛ من أجل ضمان وصول منتجاتها للمستهلكين في كافة مناطق المملكة، انطلاقًا من مسؤوليتها الكبيرة ودورها الحيوي الهام كواحدة من أهم مرتكزات منظومة الأمن الغذائي في المملكة.

وبيّن أن الشركة تنتج في الوقت الحالي، وبشكل يومي، 4.1 مليون لتر من الحليب والألبان ومشتقاتها، و500 ألف دجاجة، و6.8 مليون قطعة خبز، و1.8 مليون عبوة عصير، ويقوم على ذلك 42000 موظف في مواقع عمل مختلفة.

وأكد أن الشركة اتخذت عددًا من الإجراءات التي تضمن سلامة عمليات التصنيع الغذائي، ومن بينها عزل بيئة العمل في مصانعها الغذائية ومزارعها عزلًا صحيًا كاملًا، بالإضافة إلى تأمين سلاسل الإمداد، وضمان عدم تأثرها بالأوضاع الحالية.