شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريــت» تقـترب مـن أسبـوع المكـاسـب الكــبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأسهم الأمريكية يوم أمس الخميس بعد أن أعطى الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من التفاصيل حول كيفية دعمه للاقتصاد وسط جائحة فيروس كورونا.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 300 نقطة أو 1.3% في التعاملات المبكرة فيما ارتفع ستاندرد آند بورز 1.1% بينما تقدم مؤشر ناسداك بنسبة 0.8٪. ووضعت المكاسب المتوسطات الرئيسية على وتيرة مكاسب أسبوعية قوية.

وكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الخميس، تفاصيل خطة دعم الشركات المتوسطة وتتضمن ضخ تمويل بقيمة 2.3 تريليون دولار لمساعدة الشركات التي لا يقل عدد موظفيها عن 10 آلاف موظف ووصلت عائداتها في العام الماضي إلى 2.5 مليار دولار. وتتضمن الخطة توفير قروض من مليون دولار إلى 25 مليون دولار.

وقال رئيس المجلس جيروم باول، إن الدولة يجب أن تضع مواجهة الأزمة الصحية على رأس أولوياتها وأن توفر الرعاية للمصابين وتعمل على الحد من انتشار الفيروس.

وأكد أن المجلس أخذ على عاتقه دور توفير الدعم وتعزيز الاستقرار بقدر الإمكان خلال هذه المرحلة الصعبة على الصعيد الاقتصادي. وقال إن هذه الخطوة سوف تسهم في التمهيد للتعافي بعد انقضاء الأزمة.

وفي خضم ذلك، قدم أكثر من 6 ملايين أمريكي طلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، بمقابل توقعات عند 5 ملايين، وفق أحدث البيانات التي بنيت أن طلبات الإعانات حطمت رقمين قياسيين سابقين 6.6 مليون و3.3 مليون.

المؤشرات الأوروبية

وفي القارة العجوز، التي أنهكها «كورونا»، ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي أمس الخميس بفضل آمال بأن جائحة فيروس كورونا تقترب من التراجع، مع تركز انتباه المستثمرين أيضاً على اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي لبحث حزمة إنقاذ اقتصادي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المئة، مع تصدر قطاعات السفر والترفيه والسيارات والتعدين للمكاسب المبكرة.

وصعد المؤشر القياسي ما يزيد على 5% منذ بداية الأسبوع الجاري وعوض نحو 1.7 تريليون دولار من قيمته السوقية منذ أن بلغ أدنى مستوى في ثماني سنوات في مارس/ آذار، لكنه ما زال منخفضاً 24% عن مستواه القياسي المرتفع، إذ تعرقل تدابير شاملة لإجراءات عزل عام أنشطة الشركات وتسبب تخفيضات كبيرة للوظائف.

في غضون ذلك، من المقرر أن يستأنف وزراء مالية الاتحاد الأوروبي محادثات بشأن حزمة دعم اقتصادي بقيمة نصف تريليون يورو اليوم الخميس بعد أن فشلوا في التوصل لاتفاق في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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وارتفعت أسهم قطاع النفط والغاز 1.9 في المئة قبيل اجتماع لأكبر منتجي النفط في العالم لبحث تخفيضات للإنتاج.

أسهم اليابان

وأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض يوم أمس الخميس، على الرغم من أن الأسهم في وول ستريت ارتفعت بشكل كبير، إذ ظل الحذر ينتاب المستثمرين القلقين بشأن تأثير جائحة مرض كوفيد-19 على أرباح الشركات اليابانية.

وتراجع المؤشر نيكاي القياسي 0.04 في المئة إلى 19345.77 نقطة على الرغم من الارتفاع الكبير الذي حققته وول ستريت الأربعاء.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.4 في المئة لكل منهما، فيما ربح المؤشر ناسداك المجمع 2.6 في المئة بفضل آمال بأن الجائحة ربما بدأت في التراجع وقرار بيرني ساندرز تعليق حملته الانتخابية.

ونزلت أسهم بيك كاميرا 8.6 في المئة بعد أن خفضت شركة بيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة توقعاتها لأرباح المجموعة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في أغسطس/ آب، بسبب تأثير تفشي الفيروس.

سوفت بنك

وأضاف سهم مجموعة سوفت بنك 1.1 في المئة بعد أن قالت أويو للفنادق والمنازل أمس الأربعاء وهي شركة ناشئة هندية مدعومة من سوفت بنك، إنها منحت بعض الموظفين إجازة لخفض التكاليف لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وارتفع سهم نيسان موتور 1.4 في المئة بعد أن قالت صحيفة نيكي إن شركة صناعة السيارات طلبت خط تعهد بقيمة 500 مليار ين من بنوك كبرى مع تضرر المبيعات بفعل تفشي مرض كوفيد-19.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 في المئة إلى 1416.98 نقطة، فيما انخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33.

وكانت قطاعات النقل البري والأوراق المالية والأغذية الأسوأ أداء في البورصة الرئيسية. (وكالات)