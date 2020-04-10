متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تنظر الجمعية العمومية لشركة «الاتحاد العقارية»، في استخدام الاحتياطي القانوني، بما لا يتجاوز 332.9 مليون درهم، لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، وذلك خلال اجتماعها يوم 25 إبريل الجاري. وسيتم النظر أيضاً خلال الاجتماع بتجديد الموافقة الصادرة من الجمعية العمومية بتاريخ 18 إبريل 2019 لشراء أسهم الشركة بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها. إلى ذلك، أعلنت الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 10 إبريل الجاري إلى يوم 20 إبريل 2020.

* وافق مجلس إدارة شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» بالتمرير على مقترح تسوية إيجارية، وفقاً لبيان الشركة على سوق دبي المالي.

* أعلنت «الفجيرة الوطنية للتأمين» تعديل موعد اجتماع الجمعية العمومية ليصبح في 19 مايو القادم إلكترونياً للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% وأسهم منحة بنسبة 10%.

* أجلت شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» اجتماع الجمعية العمومية إلى يونيو القادم مع بقاء البنود السابقة كما هي من دون تغيير.