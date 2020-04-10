منتجو النفط يتجهون إلى خفض تاريخي بـ 20 مليون برميل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر من أوبك وأخرى روسية إن منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول أخرى منتجة للنفط أجروا محادثات أمس الخميس بشأن تخفض غير مسبوق للإنتاج العالمي يصل إلى 20 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 20 بالمئة من الإمدادات العالمية، لدعم الأسعار المتضررة بشدة من أزمة فيروس كورونا.

والمحادثات يشوبها التعقيد بسبب خلاف بين أكبر منتجي النفط في العالم، لكن مصادر من أوبك وروسيا قالت إنهما تمكنتا من التغلب على خلافاتهما.

وقال مصدر أوبك: ذاك اتفاق عالمي، دون أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك، وهو ما تصر عليه روسيا ومنتجو أوبك.

ومن المتوقع أن يتواصل البحث مع المنتجين الآخرين بمن فيهم الولايات المتحدة خلال اجتماع دعت إليه السعودية لوزراء مجموعة العشرين اليوم الجمعة، وستحضره الإمارات كضيف شرف وفقاً لوزارة الطاقة والصناعة.

وارتفعت أسعار النفط قرابة 4% في جلسة بعد الظهر أمس بعدما كانت الأسعار قفزت لفترة بسيطة قرابة 12% خلال الجلسة.

ةرأى المسؤول في شركة «راشتاد إينرجي» بيورنار تونهاوغن أن المؤتمر الطارئ حاسم، معتبراً أنه «الأمل الوحيد للسوق، من أجل تفادي انهيار تام للأسعار ووقف للإنتاج» في بعض المواقع.

ودعت السعودية التي بادرت إلى تنظيم الاجتماع بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى «اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية».

وتبحث بلدان منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركاؤها في «أوبك بلاس» خفضاً كبيراً للإنتاج العالمي للنفط، وهو سلاحها الرئيسي في مواجهة تدني الطلب العالمي على الذهب الأسود.

ويعتبر الاجتماع الذي تقرر في مهلة قياسية استثنائياً على أكثر من صعيد، وسيليه اليوم الجمعة اجتماع ثانٍ حول الموضوع نفسه دعت إليه السعودية أيضاً، يشارك فيه هذه المرة وزراء الطاقة من دول مجموعة العشرين.

وقبيل بدء الاجتماع، توقّع وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، في مقابلة صحفية، أن «تتوصّل الدول المنتجة للنفط إلى اتفاق لتخفيض الإنتاج بكمية كبيرة، تتراوح بين 10 و15 مليون برميل يومياً، من أصل إنتاج بنحو 100 مليون برميل».

وتبدو روسيا، ثاني أكثر منتجي النفط في العالم، ومن الدول النافذة ضمن مجموعة «أوبك بلاس»، على استعداد لخفض الإنتاج بعد حرب أسعار مستعرة مع السعودية للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة في السوق، إثر انهيار محادثات مماثلة لخفض الإنتاج في مارس/‏آذار الماضي.

وقالت وزارة الطاقة، حسبما نقلت عنها وكالة «تاس»، إن موسكو جاهزة لخفض الإنتاج ب1,6 مليون برميل.

وتدفع الولايات المتحدة، المنتج الأول للنفط في العالم، في اتجاه اتفاق يخفف الضغط عن قطاعها؛ إذ إن تكلفة النفط الصخري المستخرج في هذا البلد مرتفعة، ولا يعود إنتاجه مربحاً مع مستوى الأسعار الحالي.

وبعدما كانت الشركات الأمريكية تستخرج حتى الآن كميات قياسية من النفط، بدأ إنتاجها يتراجع مع انهيار الأسعار، فبلغ الأسبوع الماضي 12,4 مليون برميل في اليوم، بالمقارنة مع 13 مليون برميل قبل أسابيع قليلة. ومن المتوقع ألا يتخطى 11,8 مليون برميل في اليوم كمعدل سنوي، وفق آخر تقديرات صدرت عن الوكالة الأمريكية للمعلومات حول الطاقة.

وترغم قدرات تخزين الخام التي تكاد تصل إلى أقصى حدها الدول المنتجة على الحد من إنتاجها.

وخلافاً لدول أخرى، لا يمكن لواشنطن إملاء قرارات على منتجي النفط الأمريكيين، في ظل القوانين حول المنافسة التي تمنع الشركات من التنسيق في ما بينها.

ويسود العالم وضع غير مسبوق نتيجة التدابير البالغة الشدة المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع سعياً لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد، ما سيؤدي إلى فائض نفطي في السوق قد يصل إلى 25 مليون برميل في اليوم في إبريل/‏نيسان، بحسب «رايشتاد إينرجي».