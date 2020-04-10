شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية جمعية أسواق عجمان التعاونية توزع 10% أرباحاً نقدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”
أقرت الجمعية العمومية لجمعية أسواق عجمان التعاونية توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% إضافة إلى توزيع نسبة 11% على مشتريات المساهمين؛ وذلك عن أعمالها للسنة المالية 2019، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي الحادي عشر والذي عقد باستخدام تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بُعد.
وقال الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية: إن صافي أرباح الجمعية لعام 2019 بلغ 16,670,172 درهم، وهي الأرباح الأعلى منذ تأسيس الجمعية، وحققت الجمعية مبيعات بلغت نحو 200 مليون درهم، وقفز مجموع الأصول الثابتة إلى 195 مليون درهم.
وأشار إلى الدور الفاعل الذي تقوم به جمعية أسواق عجمان التعاونية في خدمة المجتمع، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين في الدولة.
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