4 أسهم قيادية تمنح المؤشرات مكاسب أسبوعية قوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حققت مؤشرات الأسهم المحلية ارتفاعات قوية في التعاملات الأسبوعية، مستفيدة من الأداء اللافت لبعض القيادية في البنوك والعقار والاتصالات، وامتصت الأسواق بذلك أثر انكشافات عدد من البنوك على «إن أم سي» للرعاية الطبية، لاسيما في أول جلستين من الأسبوع المنصرم.

وقفز مؤشر سوق دبي في أسبوع بنسبة 6.2% عند مستوى 1830 نقطة، فيما صعد مؤشر «أبوظبي» 9.45% وهي أعلى نسبة ارتفاع أسبوعية له منذ عام 2009، وأقفل عند مستوى 4113.67 نقطة، وجاءت هذه المكاسب في السوقين بدعم رئيسي من أسهم «أبوظبي الأول»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار العقارية»، و«اتصالات».

وبلغت السيولة الأسبوعية في الأسواق 2.09 مليار درهم، منها 1.3 مليار في دبي، و791 مليوناً في أبوظبي.

وكانت وجهة الشراء في أسبوع لصالح المستثمرين المواطنين بالدرجة الأولى، بصافي استثمار بلغ 103.3 مليون درهم كمحصلة شراء.