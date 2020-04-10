15 مليون طلب إعانة بطالة في أمريكا خلال 3 أسابيع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الأسابيع الثلاثة الماضية 15 مليوناً، إذ تجاوزت الطلبات الأسبوعية الجديدة ستة ملايين للمرة الثانية على التوالي الأسبوع الماضي في الوقت الذي أدت فيه تدابير صارمة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى شبه توقف عن النشاط.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في الرابع من إبريل بلغت إجمالاً نحو 6.6 مليون بانخفاض متواضع عن الرقم المعدل بالرفع البالغ 6.87 مليون في الأسبوع السابق.

وسيعزز التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الصادر عن وزارة العمل، أمس الخميس توقعات خبراء الاقتصاد بفقدان ما يصل إلى 20 مليون وظيفة في إبريل. وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد خسر 701 ألف وظيفة في مارس. وتلك أكبر خسارة للوظائف منذ الكساد الكبير وأنهت أطول فترة ازدهار للتوظيف في التاريخ الأمريكي والتي بدأت في أواخر 2010.

(رويترز)