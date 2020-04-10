الصقر رئيساً لـ «غرفة الكويت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في أول ولاية للمجلس بتشكيلته الجديدة، زكى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر لرئاسة الغرفة.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع الهيئة العامة للغرفة الذي عقد بتاريخ 31 مارس الماضي، والذي ذكرت فيه أن لجنة الإشراف على الانتخابات أعلنت فوز 12 مرشحاً، إثر اعتذار 4 عن عدم استكمال ترشحهم على وقع إجراءات تطويق فيروس «كورونا»، مما جعل عدد المرشحين مساوياً للذين كان مطلوباً انتخابهم في 25 مارس الماضي لشغل نصف مقاعد مجلس الإدارة.

وإلى جانب سجله الحافل في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة، يشغل الصقر عدة مناصب، محلياً وإقليمياً وعالمياً، إذ يتولى رئاسة مجلس العلاقات العربية والدولية منذ أغسطس 2009، فضلاً عن رئاسته البرلمان العربي بين عامي 2005 و2009.

وكان الصقر نائباً بمجلس الأمة، وقد تولى رئاسة تحرير «القبس» بين 1983 و1999، وحصل على جوائز عدة تقديراً لدوره الصحفي، آخرها جائزة شخصية العام الإعلامية لجائزة دبي للصحافة العربية عام 2019.