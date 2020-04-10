«أبوظبي للاستثمار» يستثمر 367 مليوناً في التقنيات الزراعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تعتزم 4 شركات رائدة في مجال تطوير التقنيات الزراعية تأسيس عدد من المرافق والمراكز الجديدة في أبوظبي؛ بهدف تطوير الجيل التالي من الحلول المبتكرة للزراعة في المناطق والبيئات القاحلة والصحراوية. وفي هذا الصدد، دخل مكتب أبوظبي للاستثمار في شراكات فردية مع عدد من الشركات المتخصصة بتطوير التقنيات الزراعية (آيروفارمز، ومزارع مدار، وآر إن زد، وآر دي آي)؛ بهدف تأسيس مرافق إنتاج ومراكز للأبحاث والتطوير في إمارة أبوظبي، وإنشاء الأراضي والمزارع الوافرة، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي على مستوى العالم، إلى جانب تطوير إمكانات الإنتاج الزراعي المحلي.

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد أطلق برنامج تحفيز خاص في عام 2019؛ بهدف تسريع وتيرة نمو منظومة التقنيات الزراعية في الإمارة، وتشجيع الابتكار في سبيل المساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي الذي يلبي الاحتياجات المحلية، ويدعم التصدير إلى الأسواق العالمية. وأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن استثمار قدره 367 مليون درهم؛ (100 مليون دولار) في أربع شركات لتأسيس مراكز ومرافق في أبوظبي تُعنى بإيجاد أفضل الحلول المبتكرة؛ لمعالجة التحديات الزراعية العالمية. وستركز شركة «آيروفارمز» على الجيل التالي من التنميط الوراثي والأبحاث الخاصة بالسمات المذاقية وستعالج في الوقت ذاته تحديات الزراعة الصحراوية انطلاقاً من مركز الأبحاث والتطوير الخاص بها الذي سيمتد على مساحة 8,200 متر مربع في أبوظبي.

من جهتها، ستقوم «مزارع مدار»، بإنشاء أكبر مزرعة داخلية تجارية في العالم؛ لزراعة الطماطم باستخدام تقنية الإضاءة الموفرة «إل إي دي» فقط في مدينة خليفة الصناعية. كما تعتزم تطوير تقنيات زراعة المايكروجرين ونشرها تجارياً.

وتعمل شركة آر دي آي على تطوير نظام ري مبتكر لتطوير استخدام المياه للزراعة في الإمارات وإجراء التجارب والأبحاث لزيادة ناتج المحاصيل في البيئات الصحراوية والأراضي غير الصالحة للزراعة.

في حين ستجري شركة آر إن زد الأبحاث العلمية؛ لصياغة أفضل حلول ومستلزمات الإنتاج الزراعي وتحويلها إلى أفكار تجارية واعدة.



دعم اقتصاد أبوظبي

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وقال محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: استغلال الأراضي وتعزيز الإنتاج الزراعي أمر في غاية الأهمية. إن هدفنا البعيد يتمثل في دعم وتطوير اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة وترسيخ مفاهيم الابتكار التي ستساهم في إيجاد الحلول لأبرز التحديات على مستوى المنطقة والعالم. وبعد عام فقط على إطلاق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، نشهد تقدماً ملحوظاً، وأصبحت المبادرات الرئيسية مثل برنامج دعم تطوير التقنيات الزراعية التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار تساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار في الإمارة.

وخصص مكتب أبوظبي للاستثمار لغاية الآن 40% من التمويل المتاح عبر برنامج دعم التقنيات الزراعية خلال السنة الأولى من السنوات الثلاث للبرنامج الذي يوفر الدعم للشركات المحلية والدولية التي ترغب بتأسيس أعمالها وتطويرها في إمارة أبوظبي.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: ستساهم أربع من الشركات المبتكرة في مجال التقنيات الزراعية في دعم جهودنا ومهامنا الرامية إلى تحويل الصحراء إلى أرض زراعية خضراء. وقد حرص مكتب أبوظبي للاستثمار على العمل مع عدد من الشركات المبتكرة والخلاقة؛ للمساعدة في تطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق النجاح المستدام، بما يتناغم مع رؤية أبوظبي طويلة الأمد لتطوير القطاع الزراعي في الإمارة. وستساهم كل شركة من هذه الشركات في تعزيز منظومة الإنتاج الزراعي الراسخة لدينا، بالاستفادة من وفرة الأراضي، والحرارة الطبيعية، والأسعار التنافسية للطاقة، وإمكانية الوصول إلى المعاهد والجامعات البحثية والكفاءات المميزة.

ويوجد حالياً ما يصل إلى 24 ألف مزرعة منتجة تعمل في أبوظبي، وتستخدم العديد منها تقنيات الري الحديثة والزراعة المائية؛ لتعزيز غلال المحاصيل بأقل استهلاك للمياه.

قال ديفيد روزنبرغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «آيروفارمز»: يسعدنا أن ندخل في هذه الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار وإمارة أبوظبي؛ لبناء أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية.

وقال عبد العزيز الملا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى «مزارع مدار»: يشرفنا أن نحظى بهذا الدعم والتمويل من مكتب أبوظبي للاستثمار الذي سيشكل لحظة فارقة في مسيرة عمل مزارع مدار.

وقالت جان جولد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة آر دي آي: لولا دعم مكتب أبوظبي للاستثمار، لم يكن لأبحاث «آر دي آي» أن تستمر ولا لمنتجاتها العالمية أن تنطلق.

وقال رضا سومار، الرئيس التنفيذي لشركة آر إن زد: نتطلع لاستكشاف أحدث حلول ومستلزمات الإنتاج الزراعي.



استرداد %75 من التكاليف



تتضمن حزم الدعم التنافسية النقدية وغير النقدية التي قدمها مكتب أبوظبي للاستثمار فرص استرداد نسب من تكاليف الأبحاث والتطوير بنسبة تصل إلى 75% في حال النجاح في تطوير الحلول الجديدة وتحويلها إلى أفكار تجارية هادفة في أبوظبي. وتمثل حزم الدعم هذه جزءاً من برنامج مكتب أبوظبي للاستثمار الخاص بالتقنيات الزراعية الذي تبلغ قيمته مليار درهم (272 مليون دولار) والذي تأسس السنة الماضية في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».