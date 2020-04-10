3.7 % نمو الرقم السعري للسلع الاستهلاكية بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز الإحصاء أبوظبي عن نتائج السلة الأسبوعية للأسبوع الأول من شهر إبريل/‏‏نيسان 2020، والتي شملت رصداً دقيقاً لأسعار 332 سلعة استهلاكية مصنفة ضمن عشر مجموعات إنفاقية. ويهدف مركز الإحصاء أبوظبي من رصد أسعار هذه السلع إلى رفع مستوى الوعي الاستهلاكي، وتوفير مؤشر واضح ودقيق لأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية التي تهم الشريحة الأكبر من المستهلكين، علماً بأن السلع الغذائية تمثل نسبة 82.6% من مجموع السلع الاستهلاكية والبالغ عددها 332 سلعة، بينما تمثل السلع غير الغذائية النسبة المتبقية وهي 17.4%.

وأشارت نتائج المؤشرات التي رصدها المركز إلى ارتفاع الرقم القياسي السعري للسلع الغذائية وغير الغذائية بنسبة 3.7% في الأسبوع الأول من إبريل/‏‏نيسان 2020، مقارنة مع شهر فبراير/‏‏شباط 2020 باعتباره يعد شهراً مرجعياً. وجاء هذا الارتفاع المتوقع مدفوعاً بارتفاع أسعار بعض السلع التي تأثرت من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بينما انخفضت أسعار العديد من السلع الأخرى؛ بسبب تغير السلوك الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع، كما هي الحال بالنسبة للأسر في جميع دول العالم.

ارتفع الرقم القياسي السعري للسلع الغذائية التي تقع ضمن مجموعات: «اللحوم»، «الأسماك والأغذية البحرية»، «اللبن والجبن والبيض»، «الفواكه»، و«البقول»، بنسبة 3.2% في الأسبوع الأول من إبريل 2020 مقارنة مع شهر فبراير من العام نفسه؛ إلى جانب الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار «الأسماك والأغذية البحرية» والتي ساهمت 33.6% في معدل الارتفاع العام خلال الأسبوع الأول من إبريل مقارنة بشهر فبراير الماضي؛ حيث ارتفعت أسعارها 13.7% مقارنة بشهر فبراير، وتمثل هذه المجموعة 9.1% من وزن المؤشر.

ارتفع الرقم القياسي السعري للسلع غير الغذائية التي تقع ضمن مجموعات: «الصابون والمطهرات»، و«ملطفات غسل الملابس بأنواعها»، و«معطرات وملطفات الجو ومواد تنظيف الأثاث»، و«الكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات»، و«الأحجار الكريمة والمصوغات»، بنسبة 6.2% في الأسبوع الأول من إبريل 2020 مقارنة مع شهر فبراير 2020. وجاء هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار هذه السلع مدفوعاً بزيادة الطلب على بعض المجموعات، والارتفاع في أسعار مجموعة «الكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات»، والتي وصلت إلى ما نسبته 26.4% في الأسبوع الأول من إبريل 2020 مقارنة مع شهر فبراير من العام نفسه.